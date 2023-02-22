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Весна близько: у Дніпрі прогнозують потепління до +12 вдень

Сьогодні 17:28
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Менше ніж за тиждень настане весна.

Новости Днепра про Весна близько: у Дніпрі прогнозують потепління до +12 вдень

Останніми днями погода нас тішить: яскраве сонечко (щоправда, сьогодні воно ховається за хмарками) та плюсова температура. А вже скоро синоптики прогнозують у Дніпрі потепління до +12 вдень та +6 вночі.

Про це повідомляється на сайті прогнозу погоди Gismeteo.

Так, у п’ятницю, 24 лютого, ще буде холодно: -6 вночі та +1 вдень. А от вже в суботу та неділю очікується значне потепління: +8 вдень та 0 вночі та +11 вдень та +6 вночі відповідно. У понеділок, 27 лютого, взагалі має бути +12. При цьому дні будуть хмарними, а іноді навіть з опадами – дощ зі снігом чи просто дощ. Уже з 28 лютого температура повітря знову знизиться до + 4 вдень та +1 вночі.

Новости Днепра про Весна близько: у Дніпрі прогнозують потепління до +12 вдень

Зазначимо, що Sinoptik менш оптимістичний: тут теж прогнозують потепління, але лише до +7.

Новости Днепра про Весна близько: у Дніпрі прогнозують потепління до +12 вдень

Але насправді однаково, якою буде погода, головне, щоб ця весна принесла нам довгоочікувану Перемогу!  

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядають гори в Карпатах після 5-денного шторму (ФОТО)

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Новости Днепра про Весна близько: у Дніпрі прогнозують потепління до +12 вденьУкраїнська

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