У Кам’янському в приватному будинку стався вибух: загинула жінка

Сталося це приблизно о 05:00.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Зазначається, що в результаті інциденту у домівці вибило вікна. Окрім того, загинула 45-річна жінка, їй відірвало обидві ноги.
Тіло загиблої знайшли родичі, вони й викликали на місце події правоохоронців.
До будинку оперативно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.
Усі обставини події з’ясовуються. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали торгівця зброєю.
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