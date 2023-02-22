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У Кам’янському в приватному будинку стався вибух: загинула жінка

Сьогодні 16:13
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Сьогодні, 22 лютого, у Кам'янському у приватному будинку на вулиці Ромашковій пролунав вибух.

Новости Днепра про У Кам'янському в приватному будинку стався вибух: загинула жінка

Сталося це приблизно о 05:00.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що в результаті інциденту у домівці вибило вікна. Окрім того, загинула 45-річна жінка, їй відірвало обидві ноги.

Тіло загиблої знайшли родичі, вони й викликали на місце події правоохоронців.

До будинку оперативно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

Усі обставини події з’ясовуються. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали торгівця зброєю.

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