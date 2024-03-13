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Знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг

Сьогодні 13:43
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У Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок удару по житлових кварталах.

Новости Днепра про Знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг

Під завалами знайшли п’ятого загиблого внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг 12 березня. Це чоловік, тіло якого виявили при розборі завалів на одному з поверхів, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

До цього у лікарні померла жінка, поранена через атаку на Кривий Ріг. Загалом постраждало 44 людини. З них, за уточненими даними, 12 дітей.  Найменшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка.

Госпіталізовані понад два десятки людей. Решта лікуватиметься амбулаторно.

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Новости Днепра про Знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий РігУкраїнська Новости Днепра про Знову зросла кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий РігРусский

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