На Дніпропетровщині стафтер’єр напав на власних господарів

У Кривому Розі собака покусала своїх господарів.

Виклик про агресивну собаку, яка покусала господарів надійшов 9 березня. На місце відправилася бригада “швидкої” Криворізької станції екстреної медичної допомоги.

Приїхавши до квартири, де все сталося, медики з’ясували, що собака породи стафтер’єр покусала двох людей.

Тварина поводилася дуже агресивно, тому для виконання виклику були задіяні працівники патрульної поліції та відповідна оперативна група. Господар розповів, що такий інцидент стався не вперше, собака і раніше проявляла агресію та нападала на них, – розповідає медик Криворізької станції ЕМД Марина.

Під час огляду у постраждалих виявили численні вкушені рани верхніх кінцівок. Після надання необхідного обсягу медичної допомоги жінку, яку сильно покусала собака, забрали до травмпункту, а чоловік від госпіталізації відмовився і залишився у квартирі.

Бригадам ЕМД доволі часто доводиться стикатися з неадекватною поведінкою домашніх улюбленців – виклики з приводу “покусала собака” надходять майже щодня. Та й самі бригади нерідко опиняються в ситуаціях, коли домашні улюбленці зовсім неприязно сприймають медичних працівників. Памʼятайте, якщо ваш домашній улюбленець проявляє будь-які ознаки агресії, перш за все зверніться до спеціаліста, – зауважує Марина.

Не ігноруйте обовʼязкову вакцинацію тварини і памʼятайте, що поведінка собаки багато в чому залежить від поведінки її господаря. Не наражайте на небезпеку себе та своє оточення.

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