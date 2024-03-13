“З таким зазвичай не виживають”: у Дніпрі рятували бійця який отримав поранення на полі бою

У Дніпрі рятували воїна, який отримав поранення з яким зазвичай не виживають.

Чергову історію порятунку розповіли у лікарні Дніпра.

8 березня на Донецькому напрямку військовий отримав поранення в шию. Уламок зачепив сонну артерію. У Покровську на Донеччині медики стабілізували стан чоловіка, а потім терміново евакуювали до Дніпра.

Дніпровські лікарі провели кілька складних операцій та зупинили активну кровотечу з пошкоджених гілок артерії шиї. Для цього чоловіку перелили 4 літри крові.

Після вибуху я закрив очі та чекав, коли вийду з темряви” — переказує слова військового лікар.

Після Дніпра чоловік поїде на евакуацію із зашитим горлом, розтрощеною рукою та скромною посмішкою.

“Він каже, що тепер його життя буде сяяти, воно не закінчилось там, в темряві, ангели були поряд”, — написав він.

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