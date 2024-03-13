Синоптики назвали дату, коли в Дніпрі знову потепліє

Очікувати потепління варто після 16 березня.

Тепле повітря із Балканського півострова та Середземного моря принесе до України весняне потепління. Водночас разом з плюсами прийдуть й опади.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує значне потепління з 16 березня по всій Україні. Нічні морози відступлять зі всієї території України. Вдень температура повітря сягатиме комфортних +10…+15°, а от вночі буде до +5.

Загалом упродовж другої декади березня в Україні буде переважно похмуро, але без значних опадів. Розмиті атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі для півдня та сходу країни.

Коли потеплішає у Дніпрі?

Після теплого початку березня до Дніпра прийшли морози. Однак за інформацією Укргідрометцентру, 14 та 15 березня, у Дніпрі буде волого та холодно, однак вже з 14 числа температура почне поступово зростати. Вже у суботу, 16 березня, повітря у місті прогріється до +11°.

Проте остаточно зняти та заховати до шафи курточки дніпряни зможуть не раніше початку квітня.

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