Синоптики назвали дату, коли в Дніпрі знову потепліє

Тепле повітря із Балканського півострова та Середземного моря принесе до України весняне потепління. Водночас разом з плюсами прийдуть й опади.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує значне потепління з 16 березня по всій Україні. Нічні морози відступлять зі всієї території України. Вдень температура повітря сягатиме комфортних +10…+15°, а от вночі буде до +5.
Загалом упродовж другої декади березня в Україні буде переважно похмуро, але без значних опадів. Розмиті атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі для півдня та сходу країни.
Після теплого початку березня до Дніпра прийшли морози. Однак за інформацією Укргідрометцентру, 14 та 15 березня, у Дніпрі буде волого та холодно, однак вже з 14 числа температура почне поступово зростати. Вже у суботу, 16 березня, повітря у місті прогріється до +11°.
Проте остаточно зняти та заховати до шафи курточки дніпряни зможуть не раніше початку квітня.
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