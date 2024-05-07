Ще три кам’яні баби, яким по 900 років, евакуювалися до Дніпра з Донбасу

Ще три кам'яні баби евакуювалися до Дніпра.

Рятувальну операцію разом з військовими провів історик Юрій Фанигін, який розповів про це на своїй Facebook-сторінці. Цієї весни трьох кам’яних баб вже привезли до Дніпра з фронту, а тепер кількість евакуйованих скульптур зросла до шести.

Евакуація “Баб” 4.0. Ми їхали за двома. А веземо три! – прокоментував Юрій.

Половецькі статуї 11-13 століття вивезли з Донбасу на тимчасове збереження до Дніпра, аби скульптури не постраждали під час активних бойових дій.

Нагадаємо, раніше до історичного музею в Дніпрі евакуювали 800-річну кам’яну бабу, яку знайшли у прифронтовому селищі. Скульптура була закопана у землю поблизу однієї із хат. Понад три тижні знадобилося, аби евакуювати цінний експонат з фронту.

Половецькі кам’яні баби – що відомо?

Половецькі баби – це людиноподібні статуї, які давні люди вважали ідолами-оберегами. Ці монументальні скульптури, які встановлювали на курганах, з’явилися на території сучасної України понад 6 тисяч років тому.

В історичному музеї в Дніпрі “живе” понад 100 кам’яних баб. Музейники кажуть, що кожна зі скульптур на вагу золота. Саме тому ідолів евакуюють з фронту в більш безпечне місце, аби зберегти їх.

Читайте також:

Українська

Автор: