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Ще три кам’яні баби, яким по 900 років, евакуювалися до Дніпра з Донбасу

Сьогодні 15:24
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Ще три кам'яні баби евакуювалися до Дніпра.

Новости Днепра про Ще три кам'яні баби, яким по 900 років, евакуювалися до Дніпра з Донбасу

Рятувальну операцію разом з військовими провів історик Юрій Фанигін, який розповів про це на своїй Facebook-сторінці. Цієї весни трьох кам’яних баб вже привезли до Дніпра з фронту, а тепер кількість евакуйованих скульптур зросла до шести. 

Евакуація “Баб” 4.0. Ми їхали за двома. А веземо три! – прокоментував Юрій. 

Половецькі статуї 11-13 століття вивезли з Донбасу на тимчасове збереження до Дніпра, аби скульптури не постраждали під час активних бойових дій. 

Нагадаємо, раніше до історичного музею в Дніпрі евакуювали 800-річну кам’яну бабу, яку знайшли у прифронтовому селищі. Скульптура була закопана у землю поблизу однієї із хат. Понад три тижні знадобилося, аби евакуювати цінний експонат з фронту.

Половецькі кам’яні баби – що відомо?

Половецькі баби – це людиноподібні статуї, які давні люди вважали ідолами-оберегами. Ці монументальні скульптури, які встановлювали на курганах, з’явилися на території сучасної України понад 6 тисяч років тому. 

В історичному музеї в Дніпрі “живе” понад 100 кам’яних баб. Музейники кажуть, що кожна зі скульптур на вагу золота. Саме тому ідолів евакуюють з фронту в більш безпечне місце, аби зберегти їх.

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Новости Днепра про Ще три кам'яні баби, яким по 900 років, евакуювалися до Дніпра з ДонбасуУкраїнська

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