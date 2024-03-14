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З 8 до 17: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про З 8 до 17: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 14 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Бориса Мозолевського: 1, 11, 13, 15;
  • вул. Квартальна: 4, 6, 6-Д, 8, 11, 13, 17, 19-А, 25-31 (непарні), 37;
  • вул. Інженерна: 2, 4, 6;
  • вул. Казакевича: 1-4;
  • вул. Козака Мамая: 30;
  • вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;
  • просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-К, 119-135 (непарні), 142-Г.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про З 8 до 17: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)Українська

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