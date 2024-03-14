З 8 до 17: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)

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Сьогодні, 14 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Бориса Мозолевського: 1, 11, 13, 15;

вул. Квартальна: 4, 6, 6-Д, 8, 11, 13, 17, 19-А, 25-31 (непарні), 37;

вул. Інженерна: 2, 4, 6;

вул. Казакевича: 1-4;

вул. Козака Мамая: 30;

вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-К, 119-135 (непарні), 142-Г.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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