З 8 до 17: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні, 14 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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