У Дніпрі на Слобожанському проспекті виник затор із тролейбусів: що сталося

Сьогодні ранок у Дніпрі на Слобожанському проспекті почався із затору.
За попередньою інформацією, усе через обрив контактної мережі тролейбусів.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Наразі на місці працюють комунальники.
Зазначимо, тролейбуси можуть затримуватися. Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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