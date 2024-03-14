У Дніпрі на Слобожанському проспекті виник затор із тролейбусів: що сталося

Тимчасово краще обирайте інший маршрут!

Сьогодні ранок у Дніпрі на Слобожанському проспекті почався із затору.

За попередньою інформацією, усе через обрив контактної мережі тролейбусів.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Наразі на місці працюють комунальники.

Зазначимо, тролейбуси можуть затримуватися. Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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