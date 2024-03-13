«С таким обычно не выживают»: в Днепре спасали бойца получившего ранение на поле боя

Очередную историю спасения рассказали в больнице Днепра.
8 марта на Донецком направлении военный получил ранение в шею. Обломок задел сонную артерию. В Покровске Донецкой области медики стабилизировали состояние мужчины, а затем срочно эвакуировали в Днепр.
Днепровские врачи провели несколько сложных операций и остановили активное кровотечение из поврежденных ветвей артерии шеи. Для этого мужчине перелили 4 литра крови.
После взрыва я закрыл глаза и ждал, когда выйду из темноты, — пересказывает слова военного врач.
После Днепра мужчина поедет на эвакуацию с зашитым горлом, сокрушенной рукой и скромной улыбкой.
«Он говорит, что теперь его жизнь будет сиять, она не закончилась там, во тьме, ангелы были рядом», — написал он.
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