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  • «С таким обычно не выживают»: в Днепре спасали бойца получившего ранение на поле боя

«С таким обычно не выживают»: в Днепре спасали бойца получившего ранение на поле боя

Сегодня 20:14
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В Днепре спасали воина, получившего ранения, с которым обычно не выживают.

Новости Днепра про

Очередную историю спасения рассказали в больнице Днепра.

8 марта на Донецком направлении военный получил ранение в шею. Обломок задел сонную артерию. В Покровске Донецкой области медики стабилизировали состояние мужчины, а затем срочно эвакуировали в Днепр.

Днепровские врачи провели несколько сложных операций и остановили активное кровотечение из поврежденных ветвей артерии шеи. Для этого мужчине перелили 4 литра крови.

После взрыва я закрыл глаза и ждал, когда выйду из темноты, — пересказывает слова военного врач.

После Днепра мужчина поедет на эвакуацию с зашитым горлом, сокрушенной рукой и скромной улыбкой.

«Он говорит, что теперь его жизнь будет сиять, она не закончилась там, во тьме, ангелы были рядом», — написал он.

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