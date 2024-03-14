На Днепропетровщине без вести пропала 63-летняя женщина: нужна помощь

Полицейские устанавливают местонахождение 63-летней Светланы Гаевской.
11 марта женщина ушла из дома в селе Знаменовка Новомосковского района и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 170 см, среднего телосложения.
Была одета: коричневое пальто, шапка разноцветная (как на фото).
Если вы видели Светлану или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 098-242-58-03, 050-948-53-23 или 102.
Важна любая информация!
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