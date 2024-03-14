В Днепре во время тушения пожара спасатели обнаружили фрагменты тел двух людей: что известно

Данные устанавливаются.

Сегодня ночью на линию «101» поступило сообщение о пожаре в переулке Мраморный Новокодакского района.

Спасатели прибыли на место и установили, что горит одноэтажный жилой дом на территории частного домовладения. Площадь возгорания составила 80 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание ликвидировали.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили фрагменты тел двух людей (данные устанавливаются).

К месту вызова привлекли 11 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Слобожанском проспекте горела квартира: погибла женщина.

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