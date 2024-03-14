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На Дніпропетровщині безвісти зникла 63-річна жінка: потрібна допомога

Сьогодні 12:27
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникла 63-річна жінка: потрібна допомога

Поліцейські встановлюють місцеперебування 63-річної Світлани Гаєвської.

11 березня жінка пішла з дому у селі Знаменівка Новомосковського району та до теперішнього часу не повернулася.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: на вигляд 55-60 років, зріст близько 170 см, середньої статури.
  
Була одягнена: коричневе пальто, шапка різнокольорова (як на фото).

Якщо ви бачили Світлану чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 098-242-58-03, 050-948-53-23 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникла 63-річна жінка: потрібна допомогаУкраїнська

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