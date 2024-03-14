Воює проти ЗСУ: на Дніпропетровщині судитимуть офіцера, який добровільно вступив до окупаційних військ рф

За даними слідства, у лютому 2022 року офіцер ЗСУ проходив службу в Маріуполі Донецької області, де на початок повномасштабного вторгнення рф здійснював збройну відсіч ворогу.
У квітні 2022 року, після окупації Маріуполя, підозрюваний повернувся на тимчасово окуповану територію Луганської області, де в подальшому добровільно вступив на службу до окупаційних військ рф. Зараз він воює проти Збройних Сил України.
Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
За процесуального керівництва прокурорів стосовно цього офіцера завершено досудове розслідування та скеровано обвинувальний акт до суду. Йому інкримінують колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра став агентом розвідки рф: передавав інформацію про розташування військкоматів.
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