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Воює проти ЗСУ: на Дніпропетровщині судитимуть офіцера, який добровільно вступив до окупаційних військ рф

Сьогодні 10:01
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На Дніпропетровщині будуть судити зрадника з Луганщини.

Новости Днепра про Воює проти ЗСУ: на Дніпропетровщині судитимуть офіцера, який добровільно вступив до окупаційних військ рф

За даними слідства, у лютому 2022 року офіцер ЗСУ проходив службу в Маріуполі Донецької області, де на початок повномасштабного вторгнення рф здійснював збройну відсіч ворогу.

У квітні 2022 року, після окупації Маріуполя, підозрюваний повернувся на тимчасово окуповану територію Луганської області, де в подальшому добровільно вступив на службу до окупаційних військ рф. Зараз він воює проти Збройних Сил України.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За процесуального керівництва прокурорів стосовно цього офіцера завершено досудове розслідування та скеровано обвинувальний акт до суду. Йому інкримінують колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Дніпра став агентом розвідки рф: передавав інформацію про розташування військкоматів.

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Новости Днепра про Воює проти ЗСУ: на Дніпропетровщині судитимуть офіцера, який добровільно вступив до окупаційних військ рфУкраїнська

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