У Дніпрі під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей: що відомо

Сьогодні вночі на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу у провулку Мармуровий Новокодацького району.
Рятувальники прибули на місце та встановили, що горить одноповерховий житловий будинок на території приватного домоволодіння. Площа займання склала 80 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Займання ліквідували.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей (дані та стать встановлюються).
До місця виклику залучили 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті горіла квартира: загинула жінка.
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