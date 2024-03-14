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  • У Дніпрі під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей: що відомо

У Дніпрі під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей: що відомо

Сьогодні 10:28
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Дані та стать встановлюються.

Новости Днепра про У Дніпрі під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей: що відомо

Сьогодні вночі на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу у провулку Мармуровий Новокодацького району.

Рятувальники прибули на місце та встановили, що горить одноповерховий житловий будинок на території приватного домоволодіння. Площа займання склала 80 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували.

Новости Днепра про У Дніпрі під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей: що відомо

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей (дані та стать встановлюються).

До місця виклику залучили 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті горіла квартира: загинула жінка.

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Новости Днепра про У Дніпрі під час гасіння пожежі рятувальники виявили фрагменти тіл двох людей: що відомоУкраїнська

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