Стартувала реєстрація на НМТ-2024: все що треба знати абітурієнтам у Дніпрі

14 березня стартувала реєстрація на НМТ-2024.

Реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ-2024) відкрита, повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий. Вона триватиме до 11 квітня включно. Основна сесія тестування пройде з 14 травня до 25 червня, а додаткова з 11 до 19 липня.

Як зареєструватися на НМТ?

Через персональний кабінет на сайті УЦОЯО: https://bit.ly/3wTTWCj. Потрібно зазначити реєстраційні дані; завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів; надіслати все це на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Копії яких документів треба майбутнім вступникам під час реєстрації на НМТ-2024?

Майбутнім абітурієнтам необхідно буде обов’язково завантажити у свій електронний кабінет скан-копії:

паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ);

документа, що підтверджує інформацію про освіту: для цьогорічних випускників – це довідка з місця навчання, а для випускників минулих років – свідоцтво про повну загальну середню освіту;

картка платника податків або паспорта громадянина України, куди внесені дані про РНОКПП.

У деяких випадках вступники мають додати до реєстраційної заяви електронні копії:

свідоцтва про зміну імені, шлюб або розірвання шлюбу (якщо в документах є розбіжності в персональних даних);

медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ за формою № 086-3/о, затвердженою наказом МОН і МОЗ №1027/900 від 29 серпня 2016 року (для осіб з особливими освітніми потребами);

перекладу документів українською мовою, які були надані для реєстрації (переклад має бути нотаріально засвідчений; для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

документа, який містить інформацію про причину невнесення інформації про РНОКПП;

документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

Зауважте, що кожна електронна копія документа (відсканована чи сфотографована) має бути окремим файлом у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб.

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