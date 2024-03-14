Стартовала регистрация на НМТ-2024: все, что нужно знать абитуриентам в Днепре

Регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ-2024) открыта, сообщил министр образования и науки Оксен Лесной. Она продлится до 11 апреля включительно. Основная сессия тестирования пройдет с 14 мая по 25 июня, а дополнительная с 11 по 19 июля.
Через персональный кабинет на сайте УЦОКО: bit.ly/3wTTWCj. Нужно указать регистрационные данные; скачать сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов; отправить все это на обработку в региональный центр оценки качества образования.
Будущим абитуриентам необходимо будет обязательно загрузить в свой электронный кабинет скан-копии:
В некоторых случаях поступающие должны добавить в регистрационное заявление электронные копии:
Обратите внимание, что каждая электронная копия документа (отсканированная или сфотографированная) должна быть отдельным файлом в формате .png или .jpg размером не более 1 Мб.
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