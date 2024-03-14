Стартовала регистрация на НМТ-2024: все, что нужно знать абитуриентам в Днепре

14 марта стартовала регистрация на НМТ-2024.

Регистрация на Национальный мультипредметный тест (НМТ-2024) открыта, сообщил министр образования и науки Оксен Лесной. Она продлится до 11 апреля включительно. Основная сессия тестирования пройдет с 14 мая по 25 июня, а дополнительная с 11 по 19 июля.

Как зарегистрироваться на НМТ?

Через персональный кабинет на сайте УЦОКО: https://bit.ly/3wTTWCj. Нужно указать регистрационные данные; скачать сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов; отправить все это на обработку в региональный центр оценки качества образования.

Копии каких документов нужны будущим поступающим при регистрации на НМТ-2024?

Будущим абитуриентам необходимо будет обязательно загрузить в свой электронный кабинет скан-копии:

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (на основании которого осуществляется регистрация для участия в НМТ);

документа, подтверждающего информацию об образовании: для выпускников этого года – это справка с места обучения, а для выпускников прошлых лет – свидетельство о полном общем среднем образовании;

карточка налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в которые внесены данные о РНОКПП.

В некоторых случаях поступающие должны добавить в регистрационное заявление электронные копии:

свидетельства об изменении имени, браке или расторжении брака (если в документах имеются расхождения в персональных данных);

медицинского заключения о создании особых (специальных) условий для прохождения НМТ по форме № 086-3/о, утвержденной приказом МОН и Минздрава №1027/900 от 29 августа 2016 (для лиц с особыми образовательными потребностями);

перевода документов на украинский язык, которые были предоставлены для регистрации (перевод должен быть нотариально удостоверен; для лиц, подающих документы, оформленные на иностранном языке);

документа, содержащего информацию о причине невнесения информации о РНОКПП;

документа, подтверждающего причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.

Обратите внимание, что каждая электронная копия документа (отсканированная или сфотографированная) должна быть отдельным файлом в формате .png или .jpg размером не более 1 Мб.

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