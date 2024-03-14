Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них — 7-летний мальчик

Информация еще уточняется.

Сегодня с самого утра враг обстреливает Никополь. К сожалению, в городе уже пятеро пострадавших, среди них — 7-летний мальчик.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, ребенок будет лечиться амбулаторно.

Приходить в себя дома будут и 43-летний мужчина и две 74-летние женщины. Одна раненая 73 лет госпитализирована. Ее состояние — средней тяжести, — добавил Лысак.

В результате вражеского обстрела повреждены несколько многоэтажек, городская инфраструктура, авто.

Информация еще уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили 3 вражеских БпЛА.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: