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  • Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них — 7-летний мальчик

Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них — 7-летний мальчик

Сегодня 13:29
просмотров

Информация еще уточняется.

Новости Днепра про Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них - 7-летний мальчик

Сегодня с самого утра враг обстреливает Никополь. К сожалению, в городе уже пятеро пострадавших, среди них — 7-летний мальчик.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, ребенок будет лечиться амбулаторно.

Приходить в себя дома будут и 43-летний мужчина и две 74-летние женщины. Одна раненая 73 лет госпитализирована. Ее состояние — средней тяжести, — добавил Лысак.

В результате вражеского обстрела повреждены несколько многоэтажек, городская инфраструктура, авто.

Новости Днепра про Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них - 7-летний мальчик

Новости Днепра про Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них - 7-летний мальчик

Новости Днепра про Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них - 7-летний мальчик

Информация еще уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили 3 вражеских БпЛА.

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Новости Днепра про Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них - 7-летний мальчикУкраїнська Новости Днепра про Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них - 7-летний мальчикРусский

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