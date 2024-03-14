Враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них — 7-летний мальчик

Сегодня с самого утра враг обстреливает Никополь. К сожалению, в городе уже пятеро пострадавших, среди них — 7-летний мальчик.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, ребенок будет лечиться амбулаторно.
Приходить в себя дома будут и 43-летний мужчина и две 74-летние женщины. Одна раненая 73 лет госпитализирована. Ее состояние — средней тяжести, — добавил Лысак.
В результате вражеского обстрела повреждены несколько многоэтажек, городская инфраструктура, авто.
Информация еще уточняется.
Напомним, ранее мы писали, что ночью на Днепропетровщине наши защитники сбили 3 вражеских БпЛА.
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Александра Лучка
Автор:
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