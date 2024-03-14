Обмелевшее Каховское водохранилище начало заполняться

На Большом Луге, который существовал до Каховского водохранилища, впервые за полвека половодья, сообщают texty.org.ua.
Вода начала прибывать на осушенные территории, которые до июня 2023 были Каховским водохранилищем. На последних спутниковых снимках этого района видно, что значительная часть ранее бывшего водохранилища покрыта водой.
Это связано с весенним таянием снегов и половодьями, в результате чего Днепр выходит из берегов, когда к нему прибывает лишняя вода. В прошлом году подтопление фиксировали по всему руслу реки.
Здесь мы четко наблюдаем повышение уровня воды, что соответствует ситуации весеннего половодья на речной пойме, — рассказывает эксперт Украинской природоохранной группы, младший научный сотрудник Института зоологии им. И.Шмальгаузена НАН Украины Григорий Коломицев.
Это вполне естественные процессы, отмечают ученые.
При отсутствии искусственного регулирования уровня воды сегодня мы можем наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, которые происходят на естественных, незарегулированных человеком поймах рек. Весенние половодья происходили на этих землях еще до постройки ГЭС тысячи лет, — добавил Коломицев.
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