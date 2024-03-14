У мережі показали незвичайну річку в одному з районів Дніпра (ФОТО)

Про цю річку дуже мало інформації, проте деякі містяни про неї пам'ятають!

У мережі показали незвичайну річку, яка знаходиться в одному з районів Дніпра. Це – Бельба.

Фото опублікував у ФБ дніпрянин Олександр Ярошенко.

За його словами, витоки річки Бельби заховані у балці Розсохуватій серед рівчаків і хащів.



Колись давно над річкою були лани, що вже давно закинуті. По собі люди залишили зруйновану екосистему на значному обширі. Серед щільної сухої трави лишень дуже зрідка тут можна знайти слабенькі степові молочаї. Яскріння вод Бельби нагадує про старі часи, – написав він.

У коментарях під цим дописом Володимир Бондар зазначає, що Бельба “була рукотворною, але глибокою (до 3 метрів) та мальовничою річкою”.



Фактично це скидання промислових вод з підприємств двох районів до річки Сура. Сюди заходила на нерест риба, тому були й рибалки, хоч і їсти її не можна було, через високий рівень тяжких металів та іншої хімії в ній. Ще були два джерела, які підживлювали річку. Згодом вони стали великими ставками”, – написав він.

В інтернеті інформації про Бельбу дуже мало. У Вікіпедії пишуть, що це “мала річка, що починається в промзоні, протікає між житловими масивами Мирне, Бориса Кротова, Царське село та цвинтарем Дорогого і впадає до річки Войцеховська балка біля села Дороге”. Також зазначається, що вона забруднена стоками підприємств промзони, має декілька приток, які течуть житловим масивом Мирне.

Ще кілька фото самої річки:

Нагадаємо, раніше ми писали, що обміліле Каховське водосховище почало заповнюватися.

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