В Днепре спасают парня, которого вытащили из-под завалов дома в Мирнограде Донецкой области

В Днепре спасают одного из пострадавших во время авиаудара по Мирнограду Донецкой области.

19-летний Богдан был госпитализирован в Днепр, после того, как спасатели вытащили его из-под завалов дома, куда попала ракета. В момент удара парень работал за компьютером, а уже через несколько секунд здание обрушилось, как карточный дом.

Богдан оказался заваленным плитами на два этажа ниже.

По странным обстоятельствам плиты сложились так, что он оказался, по его словам, «как во гробе». Темнота. Все было завалено бетоном, — рассказывает врач одного из медучреждений Днепра.

Когда спасатели достали тело Богдана, парень был без сознания, но еще дышал. Из Мирнограда юношу повезли в больницу в Днепре.

Реанимационные мероприятия дали мощный толчок его выздоровлению. Богдан начал двигать конечностями, но некоторые движения пока без динамики. С ним работают спинальные нейрохирурги и психологи, прописывают планы лечения и реабилитации, – рассказывает медик.

Медики отметили, что диагноз при поступлении был настолько тяжел, что никто не брался давать шансы. Боялись самого страшного — отсутствия иннервации (пронизанности органов и тканей нервами, обеспечивающих их связь с центральной нервной системой, — ред.) всего ниже переломов шейного отдела позвоночника.

Пока неизвестно, сможет ли Богдан встать на ноги, но самое страшное он уже пережил. Врачи надеются, что благодаря правильной реабилитации юноша вернется к привычной жизни.

Напомним, ранее мы сообщали, что враг с утра бьет по Никополю: уже пятеро пострадавших, среди них – 7-летний мальчик.

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