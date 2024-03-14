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  • “Був як в гробу”: у Дніпрі рятують хлопця, якого витягнули з-під завалів будинку в Мирнограді на Донеччині

“Був як в гробу”: у Дніпрі рятують хлопця, якого витягнули з-під завалів будинку в Мирнограді на Донеччині

Сьогодні 13:46
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У Дніпрі рятують одного із постраждалих під час авіаудару по Мирнограду на Донеччині.

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19-річного Богдана ушпиталили до Дніпра, після того, як рятувальники витягли його з-під завалів будинку, куди влучила ракета. У момент удару хлопець працював за комп’ютером, а вже через кілька секунд будівля обвалилася, наче картковий дім.

Богдан опинився завалений плитами на два поверхи нижче.

По дивним обставинам плити склались так, що він опинився, за його словами, “як в гробі”. Темнота. Все було завалено бетоном, – розповідає лікар одного із медзакладів Дніпра.
Коли рятувальники дістали тіло Богдана, хлопець був без тями, але ще дихав. З Мирнограда юнака повезли до лікарні в Дніпрі. 
 
Реанімаційні заходи дали потужний поштовх його одужанню. Богдан почав рухати кінцівками, але деякі рухи поки без динаміки. З ним працюють спінальні нейрохірурги та психологи, прописують плани лікування та реабілітації, – розповідає медик.
 
Медики зауважили, що діагноз при надходженні був настільки важкий, що ніхто не брався давати шанси. Боялись найстрашнішого – відсутності іннервації (пронизаності органів і тканин нервами, що забезпечують їхній зв’язок з центральною нервовою системою, – ред.) всього, що нижче переломів шийного відділу хребта.
 
Поки що невідомо, чи зможе Богдан стати на ноги, але найстрашніше він вже пережив. Лікарі сподіваються, що завдяки правильній реабілітації, юнак повернеться до звичного життя. 
 

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ворог від ранку гатить по Нікополю: вже п’ятеро постраждалих, серед них – 7-річний хлопчик.

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