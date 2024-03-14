“Був як в гробу”: у Дніпрі рятують хлопця, якого витягнули з-під завалів будинку в Мирнограді на Донеччині

У Дніпрі рятують одного із постраждалих під час авіаудару по Мирнограду на Донеччині.

19-річного Богдана ушпиталили до Дніпра, після того, як рятувальники витягли його з-під завалів будинку, куди влучила ракета. У момент удару хлопець працював за комп’ютером, а вже через кілька секунд будівля обвалилася, наче картковий дім.

Богдан опинився завалений плитами на два поверхи нижче.

По дивним обставинам плити склались так, що він опинився, за його словами, “як в гробі”. Темнота. Все було завалено бетоном, – розповідає лікар одного із медзакладів Дніпра. Коли рятувальники дістали тіло Богдана, хлопець був без тями, але ще дихав. З Мирнограда юнака повезли до лікарні в Дніпрі.

Реанімаційні заходи дали потужний поштовх його одужанню. Богдан почав рухати кінцівками, але деякі рухи поки без динаміки. З ним працюють спінальні нейрохірурги та психологи, прописують плани лікування та реабілітації, – розповідає медик.

Медики зауважили, що діагноз при надходженні був настільки важкий, що ніхто не брався давати шанси. Боялись найстрашнішого – відсутності іннервації (пронизаності органів і тканин нервами, що забезпечують їхній зв’язок з центральною нервовою системою, – ред.) всього, що нижче переломів шийного відділу хребта.

Поки що невідомо, чи зможе Богдан стати на ноги, але найстрашніше він вже пережив. Лікарі сподіваються, що завдяки правильній реабілітації, юнак повернеться до звичного життя.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ворог від ранку гатить по Нікополю: вже п’ятеро постраждалих, серед них – 7-річний хлопчик.

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