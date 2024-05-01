“Батьки ховали доньку у весільній сукні”: у Дніпрі байкер, який збив 19-річну дівчину, хоче уникнути відповідальності

У Дніпрі розглядають справу байкера, який збив на "зебрі" 19-річну дівчину.

Фатальна ДТП трапилася 31 серпня 2022 року на Січеславській Набережній. Мотоцикліст збив дівчину, яка разом з батьками переходила через пішохідний перехід. Удар був такої сили, що постраждалу відкинуло на 20 метрів.

Дівчину тоді забрали до лікарні з численними травмами. Попри всі старання медиків, через місяць її серце зупинилося. Адвокатка Юлія Сегеда розповіла, що до неї звернулася мама загиблої та попросила про допомогу.

Байкер, який спричинив ДТП, за словами матері постраждалої, намагається уникнути відповідальності.

У мене нова справа. Дуже важка. І професійно і морально. Боляче дивитись на маму, що втратила дитину. І огидно дивитись на того, хто ненавмисно, але вбив дівчину, а зараз намагається уникнути відповідальності, – написала Юлія Сегеда на своїй Facebook-сторінці.

Адвокатка з’ясувала, що чоловік до цього 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Тільки за 2017 рік було 5 порушень – три з яких в один місяць, два – в один день та різницею у 30 хвилин.

Байкер ігнорував правила ПДР також у 2018, 2020, 2021 та 2022 роках. За словами Юлії Сегеди, у січні 2022 року порушник отримав штраф за те, що не пропустив людину на пішохідному переході, а вже в серпні 2022 року він збив дівчину на “переході” на смерть.

Боляче слухати, як мати розповідає про свою загиблу доньку. Вони переселились в Дніпро з Донецької області, батьки врятували дитину від війни… Батьки ховали дитину у весільному вбранні. Уявляєте, як мати купує своїй доньці весільну сукню, фату, взуває дівчину в кросівки, бо вона любила ходити в кросівках… і кладе дитину в труну? Мені важко жити з тим що я почула, а вона це пережила, — розповідає Юлія Сегеда.

Адвокатка зазначила, що “байкерська” спільнота не відреагувала на подію та не запропонувала допомогу родині загиблої, цього не зробив і сам підозрюваний.

Як же так? Ваш колега не допоміг батькам дитини ні копійкою. Чому ви в таких випадках не цікавитесь, як лікується постраждала, чому ви не збираєте кошти на допомогу, чому ви піарите свої благодійні проєкти та кидаєте постраждалих, чому ви захищаєте того, хто нехтуючи правилами позбавляє життя людину? Я шукала якусь офіційну заяву від спільноти, шукала може були спроби допомогти… ні, нічого… Сумно, – зауважила адвокатка.

Наступне засідання у справі має відбутися наприкінці травня.

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