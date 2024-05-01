Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Батьки ховали доньку у весільній сукні”: у Дніпрі байкер, який збив 19-річну дівчину, хоче уникнути відповідальності

“Батьки ховали доньку у весільній сукні”: у Дніпрі байкер, який збив 19-річну дівчину, хоче уникнути відповідальності

Сьогодні 13:06
просмотров

У Дніпрі розглядають справу байкера, який збив на "зебрі" 19-річну дівчину.

Новости Днепра про

Фатальна ДТП трапилася 31 серпня 2022 року на Січеславській Набережній. Мотоцикліст збив дівчину, яка разом з батьками переходила через пішохідний перехід. Удар був такої сили, що постраждалу відкинуло на 20 метрів.

Дівчину тоді забрали до лікарні з численними травмами. Попри всі старання медиків, через місяць її серце зупинилося. Адвокатка Юлія Сегеда розповіла, що до неї звернулася мама загиблої та попросила про допомогу. 

Байкер, який спричинив ДТП, за словами матері постраждалої, намагається уникнути відповідальності. 

У мене нова справа. Дуже важка. І професійно і морально. Боляче дивитись на маму, що втратила дитину. І огидно дивитись на того, хто ненавмисно, але вбив дівчину, а зараз намагається уникнути відповідальності, – написала Юлія Сегеда на своїй Facebook-сторінці.
Адвокатка з’ясувала, що чоловік до цього 10 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Тільки за 2017 рік було 5 порушень – три з яких в один місяць, два – в один день та різницею у 30 хвилин.
 
Байкер ігнорував правила ПДР також у 2018, 2020, 2021 та 2022 роках. За словами Юлії Сегеди, у січні 2022 року порушник отримав штраф за те, що не пропустив людину на пішохідному переході, а вже в серпні 2022 року він збив дівчину на “переході” на смерть.
 

Боляче слухати, як мати розповідає про свою загиблу доньку. Вони переселились в Дніпро з Донецької області, батьки врятували дитину від війни… Батьки ховали дитину у весільному вбранні. Уявляєте, як мати купує своїй доньці весільну сукню, фату, взуває дівчину в кросівки, бо вона любила ходити в кросівках… і кладе дитину в труну? Мені важко жити з тим що я почула, а вона це пережила, — розповідає Юлія Сегеда. 

Адвокатка зазначила, що “байкерська” спільнота не відреагувала на подію та не запропонувала допомогу родині загиблої, цього не зробив і сам підозрюваний. 

Як же так? Ваш колега не допоміг батькам дитини ні копійкою. Чому ви в таких випадках не цікавитесь, як лікується постраждала, чому ви не збираєте кошти на допомогу, чому ви піарите свої благодійні проєкти та кидаєте постраждалих, чому ви захищаєте того, хто нехтуючи правилами позбавляє життя людину? Я шукала якусь офіційну заяву від спільноти, шукала може були спроби допомогти… ні, нічого… Сумно, – зауважила адвокатка.

Наступне засідання у справі має відбутися наприкінці травня. 

Новости Днепра про

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    600 км від рідного дому: 17-річний підліток втік від батьків, бо знайшов роботу в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:43
    600 км від рідного дому: 17-річний підліток втік від батьків, бо знайшов роботу в Дніпрі

    У Дніпрі відшукали хлопця із Житомира, який без дозволу батьків…

    У Дніпрі трамвай №9 зійшов з рейок (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:33
    У Дніпрі трамвай №9 зійшов з рейок (ВІДЕО)

    Сталося це на вулиці Світлій.

    У Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та як
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:37
    У Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та як

    У Дніпрі хочуть на майже тиждень перекрити проїзну частину на…

    Мешканців Дніпра налякав яскравий спалах у небі: що це могло бути (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:06
    Мешканців Дніпра налякав яскравий спалах у небі: що це могло бути (ВІДЕО)

    Це незвичайне явище бачили жителі багатьох областей.

    Наверх