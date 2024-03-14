Ворог від ранку гатить по Нікополю: вже п’ятеро постраждалих, серед них – 7-річний хлопчик

Інформація ще уточнюється.

Сьогодні від самого ранку ворог обстрілює Нікополь. На жаль, у місті вже п’ятеро постраждалих, серед них – 7-річний хлопчик.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, дитина лікуватиметься амбулаторно.

Оговтуватися вдома будуть і 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована. Її стан – середньої тяжкості, – додав Лисак.

У результаті ворожого обстрілу пошкоджені кілька багатоповерхівок, міська інфраструктура, авто.

Інформація ще уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі на Дніпропетровщині наші оборонці збили 3 ворожі БпЛА.

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