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  • Жители Днепропетровщины украли топлива на 1,5 млн грн, «врезавшись» в украинский нефтепровод

Жители Днепропетровщины украли топлива на 1,5 млн грн, «врезавшись» в украинский нефтепровод

Сегодня 14:49
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Криворожцы воровали топливо из украинского нефтепровода.

Новости Днепра про Жители Днепропетровщины украли топлива на 1,5 млн грн,

Оперативники уголовного розыска задержали 30-летнего жителя Полтавщины, который вместе с пятью жителями Кривого Рога «врезался» в нефтепровод в Полтавской и Днепропетровской областях.

Украденное сырье поставляли в нефтебазу в Черкасской области, а вместо него запускали в систему обычную воду. Горе-бизнесмены успели украсть 50 тысяч литров нефти.

При участии работников НАК «Нефтегаз» правоохранители обнаружили все места повреждения нефтепровода. Через них перекачивали нефть помпой в специально оборудованные транспортные средства, а затем перегружали ее в бензовозы и транспортировали на нефтебазу в Черкасской области для дальнейшей переработки и продажи.

Для поддержания давления в нефтепроводе и избегания износа сигнализации заменяли украденное горючее простой водой.

В ходе обысков у злоумышленников обнаружили 12 тысяч литров нефтесырья, оборудование для его выкачки, а также бензовоз. Суд уже отправил фигурантов под стражу во время следствия. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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