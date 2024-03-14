Жители Днепропетровщины украли топлива на 1,5 млн грн, «врезавшись» в украинский нефтепровод

Оперативники уголовного розыска задержали 30-летнего жителя Полтавщины, который вместе с пятью жителями Кривого Рога «врезался» в нефтепровод в Полтавской и Днепропетровской областях.
Украденное сырье поставляли в нефтебазу в Черкасской области, а вместо него запускали в систему обычную воду. Горе-бизнесмены успели украсть 50 тысяч литров нефти.
При участии работников НАК «Нефтегаз» правоохранители обнаружили все места повреждения нефтепровода. Через них перекачивали нефть помпой в специально оборудованные транспортные средства, а затем перегружали ее в бензовозы и транспортировали на нефтебазу в Черкасской области для дальнейшей переработки и продажи.
Для поддержания давления в нефтепроводе и избегания износа сигнализации заменяли украденное горючее простой водой.
В ходе обысков у злоумышленников обнаружили 12 тысяч литров нефтесырья, оборудование для его выкачки, а также бензовоз. Суд уже отправил фигурантов под стражу во время следствия. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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