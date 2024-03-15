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Помощь для ВПЛ: в правительстве планируют расширить список получателей

Сегодня 09:01
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В Министерстве социальной политики разработали изменения в постановление, которые уточняют категории тех внутренне перемещенных лиц, кто имеет право на выплаты.

Новости Днепра про Помощь для ВПЛ: в правительстве планируют расширить список получателей

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что кроме уже определенных категорий, министерство предлагает предоставить возможность получать помощь таким гражданам:

  • детям, которые устроены в семьи патронатного воспитателя; патронатным воспитателям;
  • детям, которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9444 грн);
  • лицам после достижения возраста 55 лет;
  • лицам с инвалидностью III группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не более 9444 грн;
  • лицам, которые ухаживают за ребенком до 3-летнего возраста или за ребенком, который нуждается в уходе до 6-летнего возраста;
  • лицам с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;
  • лицам, в составе семьи которых есть дети до 18 лет и/или до 23 лет, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

Надеемся, в ближайшее время разработанные изменения в законодательство будут поддержаны правительством, а семьи, в которых есть такие лица, смогут получить выплаты, начиная с марта. Напоминаем, что заявления на назначение/переназначение выплат для ВПЛ должны принимать все действующие ЦПАУ, — говорится в сообщении.

Также предлагается продлить период подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для ВПЛ до 30 апреля 2024 года.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра могут получить материальную помощь от города: при каких обстоятельствах и какие документы нужны.

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Новости Днепра про Помощь для ВПЛ: в правительстве планируют расширить список получателейУкраїнська Новости Днепра про Помощь для ВПЛ: в правительстве планируют расширить список получателейРусский

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