Помощь для ВПЛ: в правительстве планируют расширить список получателей

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что кроме уже определенных категорий, министерство предлагает предоставить возможность получать помощь таким гражданам:
Надеемся, в ближайшее время разработанные изменения в законодательство будут поддержаны правительством, а семьи, в которых есть такие лица, смогут получить выплаты, начиная с марта. Напоминаем, что заявления на назначение/переназначение выплат для ВПЛ должны принимать все действующие ЦПАУ, — говорится в сообщении.
Также предлагается продлить период подачи заявлений на переназначение выплат на проживание для ВПЛ до 30 апреля 2024 года.
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра могут получить материальную помощь от города: при каких обстоятельствах и какие документы нужны.
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Александра Лучка
Автор:
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