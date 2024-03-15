Энергетики сообщили, где сегодня в Днепре не будет света (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 15 марта, в Днепре в некоторых домах будут выключать свет.

В это время энергетики частной энергетической компании ЦЭК будут проводить плановые работы.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Итак, с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Бориса Мозолевского: 11, 13, 15;

ул. Гладкова: 8, 11, 13, 17, 19А, 25, 27, 29, 31, 37;

ул. Инженерная: 2, 4, 6;

ул. Казакевича: 1-4;

ул. Казака Мамая: 30;

ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницкого: 113, 115, 118К, 119-133 (нечетные).

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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