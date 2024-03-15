Энергетики сообщили, где сегодня в Днепре не будет света (АДРЕСА)

Сегодня, 15 марта, в Днепре в некоторых домах будут выключать свет.
В это время энергетики частной энергетической компании ЦЭК будут проводить плановые работы.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Итак, с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Читайте также:
Автор:
Анонсировали отключения света на следующей неделе!
В Днепропетровской области мужчина избил жену и маленького сына.
По предварительной информации, ребенок отделался незначительными ссадинами.
До сих пор в больнице - 16 человек.
В этом году 18 марта у православных христиан начинается Великий пост. Его дата «плавающая» и зависит от того, когда в этом году начинается Пасха. В 2024 Христово Воскресенье выпадает на 5 мая. Великий пост продлится до субботы, 4 мая включительно.…
Анонсировали отключения света на следующей неделе!
Дождливая погода принесла Днепру кучу аварий.
Движение в сторону центра города с левого берега почти парализовано.
Трагическое утро в Одессе.
Правоохранители разыскали новорожденную девочку, мать которой недавно нашли убитой в Германии. Ребенок находился под присмотром двух мужчин.
В Днепре заметили необычных птичек, кокетничающих между собой.
В Каменском районе служащие присваивали зарплату несуществующему коллеге.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
В Днепропетровской области мужчина избил жену и маленького сына.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!