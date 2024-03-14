В Днепре нашли пропавших девушек, сбежавших в соседнюю область, чтобы найти работу в «мегаполисе»

14 марта в Днепре нашли двух девушек, которые три дня назад исчезли в Южноукраинске Николаевской области. Две подруги, 17 и 18 лет, сбежали из общежития, где жили во время учебы в техникуме.
К правоохранителям 11 марта обратилась комендантка одного из общежитий и сообщила об исчезновении двух студенток. Она рассказала, что днем девочки куда-то ушли, но вечером домой не вернулись и где они могут быть никто не знает.
Поиском несовершеннолетней девушки и ее подруги занимался весь личный состав полиции. На помощь пришли днепровские полицейские, которые через три дня нашли «беглецов» в Днепре.
Как оказалось, три дня девушки провели в Днепре и уже нашли работу, потому что не хотели возвращаться домой и собирались начать «новую жизнь» в «мегаполисе».
С девушками правоохранители провели профилактическую беседу. К счастью, за эти три дня со студентками ничего плохого не произошло.
Полиция призывает родителей и опекунов следить и быть внимательными к своим детям и воспитанникам, интересоваться их досугом и проблемами, строить доверительные и дружеские отношения с детьми, чтобы они не попадали в ситуации, где им может угрожать опасность, — отмечают полицейские Николаевщины.
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