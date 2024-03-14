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У Дніпрі знайшли зниклих дівчат, які втекли в сусідню область, аби знайти роботу в “мегаполісі”

Сьогодні 20:49
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У Дніпрі знайшли дівчат з Южноукраїнська, які хотіли почати нове життя в "мегаполісі".

Новости Днепра про У Дніпрі знайшли зниклих дівчат, які втекли в сусідню область, аби знайти роботу в

14 березня у Дніпрі знайшли двох дівчат, які три дні тому зникли в Южноукраїнську на Миколаївщині. Дві подруги, 17 та 18 років, втекли з гуртожитку, де жили під час навчання в технікумі.

До правоохоронців 11 березня звернулася комендантка одного із гуртожитків та повідомила про зникнення двох студенток. Вона розповіла, що вдень дівчата кудись пішли, але ввечері додому не повернулися і де вони можуть бути ніхто не знає. 

Пошуками неповнолітньої дівчини та її подруги займався увесь особовий склад поліції. На допомогу прийшли дніпровські поліціянти, які через три дні знайшли “втікачок” у Дніпрі. 

Як виявилося, три дні дівчата провели у Дніпрі та вже знайшли роботу, бо не хотіли повертатися додому та збиралися почати “нове життя” у мегаполісі. 

З дівчатами правоохоронці провели профілактичну бесіду. На щастя, за ці три дні зі студентками нічого погано не сталося. 

Поліція вкотре закликає батьків та опікунів слідкувати та бути уважними до своїх дітей і вихованців, цікавитися їхнім дозвіллям та проблемами, будувати довірливі та дружні стосунки з дітьми, аби вони не потрапляли у ситуації, де їм може загрожувати небезпека, – зазначають поліціянти Миколаївщини. 

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Новости Днепра про У Дніпрі знайшли зниклих дівчат, які втекли в сусідню область, аби знайти роботу в Українська

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