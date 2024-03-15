Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Енергетики повідомили, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Сьогодні 07:00
просмотров

Підготуйтеся!

Новости Днепра про Енергетики повідомили, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Сьогодні, 15 березня, у Дніпрі у деяких будинках будуть вимикати світло.

У цей час енергетики приватної енергетичної компанії ЦЕК будуть проводити планові роботи.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15;
  • вул. Гладкова: 8, 11, 13, 17, 19А, 25, 27, 29, 31, 37;
  • вул. Інженерна: 2, 4, 6;
  • вул. Казакевича: 1-4;
  • вул. Козака Мамая: 30;
  • вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;
  • просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118К, 119-133 (непарні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте також:

Новости Днепра про Енергетики повідомили, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Знову збільшилася кількість постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг 12 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:56
    Знову збільшилася кількість постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг 12 березня

    Досі в лікарні – 16 людей.

    На Дніпропетровщині безвісти зникла 63-річна жінка: потрібна допомога
    Новини Дніпра
    Вчора 12:27
    На Дніпропетровщині безвісти зникла 63-річна жінка: потрібна допомога

    Придивіться уважно до фото!

    Обміліле Каховське водосховище почало заповнюватися
    Новини Дніпра
    Вчора 12:12
    Обміліле Каховське водосховище почало заповнюватися

    У заплавах Каховського водосховища з'явилася вода.

    Воює проти ЗСУ: на Дніпропетровщині судитимуть офіцера, який добровільно вступив до окупаційних військ рф
    Новини Дніпра
    Вчора 10:01
    Воює проти ЗСУ: на Дніпропетровщині судитимуть офіцера, який добровільно вступив до окупаційних військ рф

    На Дніпропетровщині будуть судити зрадника з Луганщини.

    Наверх