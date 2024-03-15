Енергетики повідомили, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Сьогодні, 15 березня, у Дніпрі у деяких будинках будуть вимикати світло.
У цей час енергетики приватної енергетичної компанії ЦЕК будуть проводити планові роботи.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Отже, з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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