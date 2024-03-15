Енергетики повідомили, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 15 березня, у Дніпрі у деяких будинках будуть вимикати світло.

У цей час енергетики приватної енергетичної компанії ЦЕК будуть проводити планові роботи.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, з 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15;

вул. Гладкова: 8, 11, 13, 17, 19А, 25, 27, 29, 31, 37;

вул. Інженерна: 2, 4, 6;

вул. Казакевича: 1-4;

вул. Козака Мамая: 30;

вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118К, 119-133 (непарні).

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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