Масштабный пожар на Ефремова в Днепре: пылала крыша дома, из квартир спасли 3 человека

В Днепре чрезвычайники спасли 3 человека во время ликвидации пожара в жилом доме, говорится в телеграм-канале ГСЧС.
Напомним, вечером 14 марта загорелся дом на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Сергея Ефремова. Полицейские перекрыли прилегающие к месту пожара территории.
Как сообщили в ГСЧС, пылала крыша 5-ти этажного дома на общей площади 600 м кв. Три человека спасли из квартир на четвертом этаже, остальные жильцы дома смогли самостоятельно выйти из своих жилищ на улицу.
На месте происшествия психологи ГСЧС оказывали необходимую помощь жильцам дома. К счастью, никто не пострадал.
К ликвидации последствий были привлечены 69 спасателей и 17 единиц техники Главного управления.
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