Масштабный пожар на Ефремова в Днепре: пылала крыша дома, из квартир спасли 3 человека

В ГСЧС сообщили официальные подробности масштабного пожара на улице Сергея Ефремова в Днепре.

В Днепре чрезвычайники спасли 3 человека во время ликвидации пожара в жилом доме, говорится в телеграм-канале ГСЧС.

Напомним, вечером 14 марта загорелся дом на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Сергея Ефремова. Полицейские перекрыли прилегающие к месту пожара территории.

Как сообщили в ГСЧС, пылала крыша 5-ти этажного дома на общей площади 600 м кв. Три человека спасли из квартир на четвертом этаже, остальные жильцы дома смогли самостоятельно выйти из своих жилищ на улицу.

На месте происшествия психологи ГСЧС оказывали необходимую помощь жильцам дома. К счастью, никто не пострадал.

К ликвидации последствий были привлечены 69 спасателей и 17 единиц техники Главного управления.

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