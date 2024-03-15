В музее Днепра рассказали, что продавали в кондитерских Екатеринослава и как это рекламировали

В музее истории Днепра показали рекламу магазина сладостей в Екатеринославе.

Даже при Катеринославе существовали торты на заказ, об этом можно узнать из рекламной брошюры, которую распространяли в те времена.

На Facebook-странице Музея истории Днепра показали одно из таких объявлений.

Кондитерская Ильи Стрекозова размещалась на Проспекте. Магазин имел собственное здание и еще одно отделение рядом с Окружным судом. В разное время размещалась и в доме Липавского (ул. Сечевых Стрельцов, 1), и в доме Тарнопольских (ныне – ул. Баррикадная, 1).

Из рекламного объявления можно понять, что кондитерская имела каждый день большой выбор свежих конфет, пирожных, печенья и разного рода хлеба.

Кроме этого, кондитеры готовили по заказу торты и пироги с рисунками.

Как видим, кондитерский бизнес не сильно отличался от того, каким мы его знаем сейчас.

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