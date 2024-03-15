Снова увеличилось количество пострадавших от вражеской атаки на Кривой Рог 12 марта — еще два человека обратились за медпомощью.
Всего на сейчас — 52 пострадавших, среди них 13 — дети. До сих пор в больнице — 16 человек.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Напомним, 12 марта россияне атаковали Кривой Рог ракетами. К сожалению, погибло пять человек. Ранее мы писали, что опубликовали имена погибших во время ракетного удара жителей Кривого Рога.
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Александра Лучка
Автор:
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