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  • Снова увеличилось количество пострадавших от вражеской атаки на Кривой Рог 12 марта

Снова увеличилось количество пострадавших от вражеской атаки на Кривой Рог 12 марта

Сегодня 07:56
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До сих пор в больнице - 16 человек.

Новости Днепра про Снова увеличилось количество пострадавших от вражеской атаки на Кривой Рог 12 марта

Снова увеличилось количество пострадавших от вражеской атаки на Кривой Рог 12 марта — еще два человека обратились за медпомощью.

Всего на сейчас — 52 пострадавших, среди них 13 — дети. До сих пор в больнице — 16 человек.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Напомним, 12 марта россияне атаковали Кривой Рог ракетами. К сожалению, погибло пять человек. Ранее мы писали, что опубликовали имена погибших во время ракетного удара жителей Кривого Рога.

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