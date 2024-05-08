«Ящерица-патриотка»: в пригороде Днепра спасли редкого пресмыкающегося (ФОТО)

Днепряне за городом наткнулись на ящерицу-патриотку. Пресмыкающегося, имеющего желто-голубую окраску тела заметили на даче. Своей находкой жители Днепра поделились в соцсетях.
На фото, которое распространили люди, видно, что ящерица действительно имеет патриотическую окраску — голубую голову и желтое тело. Как рассказали днепряне, они удалили с шеи пресмыкающегося клещей, которые ему мешали, после чего отпустили беднягу на свободу.
Комментаторы заподозрили, что ящерицу выкрасили патриотические цвета ради фото. Но на самом деле «зрады» нет. Пресмыкающиеся с такой окраской существуют в природе.
Днепряне поймали зеленую ящерицу, занесенную в Красную книгу Украины, как уязвимый вид.
Длина тела взрослой ящерицы достигает до 30 см, из которых 2/3 составляет хвост. На фото взрослая особь. Она имеет ярко-зеленый цвет кожи с многочисленными черными и желтыми крапинками. Брюхо у ящериц ярко-желтого цвета. Горло и шея – голубого или ярко-синего окраса.
Зеленые ящерицы достаточно подвижны, любят побегать и поплавать. Пик их активности начинается в мае. Это уязвимый вид, которому грозит вымирание. Эти существа внешне привлекательны, поэтому их часто отлавливают, чтобы потом продать для домашних террариумов. Именно из-за такой деятельности людей с каждым годом популяция ящериц сокращается.
Читайте также:
Автор:
В Днепре сократят количество транспорта на маршрутах.
Дворцы культуры в Днепре – огромные помещения, залы, где проводятся…
Ежедневно в Днепре появляется как минимум несколько десятков вакансий куда…
В Днепропетровской области на пожаре погибли два человека.
В Днепре сократят количество транспорта на маршрутах.
Новомосковское районное управление Госпродпотребслужбы сообщило о новой вспышке бешенства и ввело карантин.
Нардепы приняли закон, согласно которому в Украине могут мобилизовывать заключенных.
Проводятся аварийные работы на ТРП, в связи с чем прекращено водоснабжение на некоторых улицах города - КП "Днепрводоканал".
Дворцы культуры в Днепре – огромные помещения, залы, где проводятся концерты, выступают артисты эстрады и театра. В Днепре количество ДК, где есть большие залы и хорошая акустика можно пересчитать по пальцам. Все эти здания были возведены десятки лет назад и…
Ежедневно в Днепре появляется как минимум несколько десятков вакансий куда срочно требуются сотрудники. Это самые разные варианты работ – от реализатора овощей до грузчика и помощника автомаляра. В большинстве своем работодатели не требуют от будущих сотрудников большого опыта работы, главное…
В Днепропетровской области на пожаре погибли два человека.
В Днепр доставили первые 7 трамваев из Лейпцига.
Появились подробности вечернего ДТП возле "Мост-Сити".
Четверолапого путешественника, который ехал "зайцем", обнаружили уже в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!