«Ящерица-патриотка»: в пригороде Днепра спасли редкого пресмыкающегося (ФОТО)

В пригороде Днепра была замечена краснокнижная ящерица.

Днепряне за городом наткнулись на ящерицу-патриотку. Пресмыкающегося, имеющего желто-голубую окраску тела заметили на даче. Своей находкой жители Днепра поделились в соцсетях.

На фото, которое распространили люди, видно, что ящерица действительно имеет патриотическую окраску — голубую голову и желтое тело. Как рассказали днепряне, они удалили с шеи пресмыкающегося клещей, которые ему мешали, после чего отпустили беднягу на свободу.

Комментаторы заподозрили, что ящерицу выкрасили патриотические цвета ради фото. Но на самом деле «зрады» нет. Пресмыкающиеся с такой окраской существуют в природе.

Днепряне поймали зеленую ящерицу, занесенную в Красную книгу Украины, как уязвимый вид.

Зеленая ящерица – что известно

Длина тела взрослой ящерицы достигает до 30 см, из которых 2/3 составляет хвост. На фото взрослая особь. Она имеет ярко-зеленый цвет кожи с многочисленными черными и желтыми крапинками. Брюхо у ящериц ярко-желтого цвета. Горло и шея – голубого или ярко-синего окраса.

Зеленые ящерицы достаточно подвижны, любят побегать и поплавать. Пик их активности начинается в мае. Это уязвимый вид, которому грозит вымирание. Эти существа внешне привлекательны, поэтому их часто отлавливают, чтобы потом продать для домашних террариумов. Именно из-за такой деятельности людей с каждым годом популяция ящериц сокращается.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: