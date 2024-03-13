Вигулювали собак або говорили по телефону: у Кривому Розі розповіли деталі про жінок, які загинули під час обстрілу

Опублікували імена загиблих під час ракетного удару мешканців Кривого Рогу.

Внаслідок удару по Кривому Рогу 12 березня загинуло п’ятеро людей. Нині відомі імена трьох жінок, яких убила ворожа ракета. Особи ще двох чоловіків, яких знайшли на місці удару, встановити не вдалося. Тіло одного із них обгоріло настільки, що опізнати його не можливо.

Анжела Чувпило, 55 років. У момент удару жінка була на вулиці. Пані Анжела якраз поверталася додому з собакою, яку вигулювала, коли в будинок влетіла ракета. Тіло матері на місці влучання пізніше впізнав син. Трагічне відео з ним розлетілося у мережі.

Валентина Брижа, 47 років. Пані Валентина була вдома, коли стався вибух. Жінку вдалося евакуювати живою з понівеченого будинку, але попри усі зусилля медиків, врятувати її не вдалося.

Наталія Ніколаєва, 45 років. Під час удару була вдома із двома синами. Вона саме говорила з братом телефоном. Діти вижили, а поранення мами були смертельними. Тіло жінки знайшли під завалами. Сини Наталії наразі у лікарні. Старшого хлопчика вже прооперували – він у свідомості, ще вранці був у реанімації. Молодшому – зашили щоку. Батько почувши страшні новини повернувся з фронту. Хлопчики займаються у ДЮСШ №10. Там оголосили збір для родини.

Також загинули двоє чоловіків. Одного знайшли вже 13 березня, коли комунальники разом з рятувальниками розбирали завали. Другого вбитого знайшли на вулиці невдовзі після удару. Криворіжець йшов неподалік місця влучання. Біля будинку, куди влетіла ракета, криворіжці залишають іграшки та квіти.

Джерела: тг-канали “На часі” та “Свої”

Читайте також:

Українська

Автор: