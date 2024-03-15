Знову збільшилася кількість постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг 12 березня

Досі в лікарні – 16 людей.

Знову збільшилася кількість постраждалих від ворожої атаки на Кривий Ріг 12 березня – ще двоє людей звернулися по меддопомогу.

Загалом на зараз – 52 потерпілих, серед них 13 – діти. Досі в лікарні – 16 людей.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, 12 березня росіяни атакували Кривий Ріг ракетами. На жаль, загинуло п’ятеро людей. Раніше ми писали, що опублікували імена загиблих під час ракетного удару мешканців Кривого Рогу.

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