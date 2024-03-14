Масштабна пожежа на Єфремова в Дніпрі: палав дах будинку, з квартир врятували 3 людей

У ДСНС повідомили офіційні подробиці щодо масштабної пожежі на вулиці Сергія Єфремова у Дніпрі.

У Дніпрі рятувальники врятували 3 людей під час ліквідації пожежі у житловому будинку, йдеться у телеграм-каналі ДСНС.

Нагадаємо, ввечері 14 березня загорівся будинок на розі проспекту Яворницького та вулиці Сергія Єфремова. Поліціянти перекрили прилеглі до місця пожежі території.

Як повідомили в ДСНС, палав дах 5-ти поверхового будинку на загальній площі 600 м кв. Трьох людей врятували з квартир на четвертому поверсі, інші мешканці будинку змогли самостійно вийти зі своїх помешкань на вулицю.

На місці події психологи ДСНС надавали необхідну допомогу мешканцям будинку. На щастя ніхто не постраждав.

До ліквідації наслідків було залучено 69 рятувальників та 17 одиниць техніки Головного управління.

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