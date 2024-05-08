В Украине разрешили мобилизовывать заключенных, но не всех

Рада приняла в целом законопроект о мобилизации определенных категорий среди осужденных, сообщил нардеп Железняк. Решение поддержали 279 нардепов.
Законопроект №11079-1 предусматривает, что теперь люди, осужденные за нетяжкие преступления, по желанию могут мобилизоваться в Силы обороны.
Осужденных за тяжкие умышленные убийства, изнасилования, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности не будут мобилизованы.
По словам нардепа Ярослава Железняка, риски по антикоррупции, на которых настаивал антикоррупционный комитет, частично из закона вычеркнули. В частности, право мобилизоваться из тюрьмы убрали для депутатов и части топ-коррупционеров (с исключениями), а также виновным в тяжких преступлениях (вроде убийства, изнасилования).
Ранее нардепка от «Слуги народа» Елена Шуляк сообщила, что мобилизация заключенных будет добровольной. Человек, имеющий судимость, но желающий присоединиться к Силам обороны, должен подать заявление в учреждение, где отбывает наказание, с просьбой об этом. После этого осужденного отправят в ТЦК, и только после врачебной комиссии и проверки психологического состояния заключенного могут призвать на военную службу.
Согласно законопроекту административный надзор за такими уволенными будет осуществляться командиром воинской части, куда они попадают и этих людей будут брать на отдельный учет в воинской части.
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