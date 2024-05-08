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В Україні дозволили мобілізовувати ув’язнених, але не всіх

Сьогодні 14:45
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Нардепи ухвалили закон згідного якого в Україні можуть мобілізовувати в'язнів.

Новости Днепра про В Україні дозволили мобілізовувати ув'язнених, але не всіх

Рада прийняла в цілому законопроєкт про мобілізацію певних категорій серед засуджених, повідомив нардеп Железняк. Рішення підтримали 279 нардепів.

Законопроєкт №11079-1 передбачає, що тепер люди, засуджені за нетяжкі злочини, за бажанням можуть мобілізуватися до Сил оборони. 

Засуджених за тяжкі навмисні вбивства, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки — не буде мобілізовано.

За словами нардепа Ярослава Железняка, ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково із закону викреслили. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топкорупціонерів (з виключеннями), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування).

Як це працюватиме?

Раніше нардепка від “Слуги народу” Олена Шуляк повідомила, що мобілізація для в’язнів буде добровільною. Людина, яка має судимість, але хоче долучитися до Сил оборони має подати заяву до установи, де відбуває покарання, з проханням про це. Після цього засудженого відправлять до ТЦК, і тільки після лікарської комісії та перевірки психологічного стану, в’язня можуть призвати на військову службу. 

Відповідно до законопроекту, адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють і цих людей будуть брати на окремий облік у військовій частині.

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Новости Днепра про В Україні дозволили мобілізовувати ув'язнених, але не всіхУкраїнська

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