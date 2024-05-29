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  • Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарий

Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарий

Сегодня 15:56
просмотров

Руководство гипермаркета АТБ опровергло информацию о том, что мужчин без военного билета не будут пускать в магазин.

В соцсетях активно распространяется информация о том, что мужчинам, не имеющим при себе военного билета, нельзя заходить в АТБ. В пресс-службе гипермаркета отметили, что это неправда и такие меры принимать не будут.

Новости Днепра про Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарий

Новости Днепра про Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарий

Об этом написали на официальных страницах «АТБ» в Facebook и Instagram.

Новости Днепра про Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарий

Новости Днепра про Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарий

Там призвали жителей доверять только проверенным источникам информации. Также следить только за официальными публикациями на страницах в соцсетях и на сайте:

  • Сайт: atbmarket.com;
  • Facebook: facebook.com/ATB.Market.tm;
  • Instagram: atb.market.official.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заметили человека в костюме сшитом из пакетов АТБ.

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Новости Днепра про Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарийУкраїнська Новости Днепра про Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарийРусский

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