Правда ли, что мужчинам без военного билета запретят заходить в АТБ: официальный комментарий

В соцсетях активно распространяется информация о том, что мужчинам, не имеющим при себе военного билета, нельзя заходить в АТБ. В пресс-службе гипермаркета отметили, что это неправда и такие меры принимать не будут.
Об этом написали на официальных страницах «АТБ» в Facebook и Instagram.
Там призвали жителей доверять только проверенным источникам информации. Также следить только за официальными публикациями на страницах в соцсетях и на сайте:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре заметили человека в костюме сшитом из пакетов АТБ.
Читайте также:
Автор:
В музее Днепра восстановили мозаику, которая была повреждена в результате…
В Днепре на улицах можно увидеть людей у которых на…
В Павлограде на Днепропетровщине мужчина атаковал здание мэрии.
Укрзализныця отремонтирует колеи, которые соединяют Киев с Днепром и еще…
В музее Днепра восстановили мозаику, которая была повреждена в результате ракетного удара в 2022 году.
В Днепре на улицах можно увидеть людей у которых на голове надет ободок с ушками, имитирующими кошачьи, или сзади торчит небольшой хвост, имитирующий хвост домашнего питомца, некоторые и вовсе ходят в костюмах разных животных. Также можно увидеть школьников, которые как…
В Павлограде на Днепропетровщине мужчина атаковал здание мэрии.
Укрзализныця отремонтирует колеи, которые соединяют Киев с Днепром и еще тремя украинскими городами.
Днепропетровская область установила национальный рекорд по игре в шахматы.
В Ботаническом саду в Днепре цветет хурма.
В Днепропетровской области будут судить женщину за совершение сексуального насилия над своим 8-летним сыном и изготовление порнографии с его участием.
В Днепре был замечен человек-пакет.
В Днепре семьи с детьми могут получить государственную социальную помощь.
Выяснилось, когда мужчинам со статусом "ограниченно годен" нужно пройти перекомиссию и сколько времени на это дается.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!