Стало известно, когда ограниченно пригодным нужно пройти перекомиссию

Об этом сообщает УНИАН.
С отменой статуса «ограниченно пригодный» военнообязанным придется повторно пройти военно-врачебную комиссию для получения новой категории — «годен» или «негоден».
На повторное медицинское освидетельствование стали вызывать уже с 18 мая. В общем, у мужчин с указанным статусом есть время пройти перекомиссию до 4 февраля 2025 года.
В Законе о военно-врачебной экспертизе в ВСУ отмечается, что после перекомиссии призывники могут быть «временно непригодными», в связи с этим таких могут отправить на лечение, предоставить отпуск или на время освободить от служебных обязанностей. Также мужчины могут получить следующие статусы:
- непригодные к военной службе — в таком случае их исключат из военного учета;
- непригодны к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев;
- пригодны к службе только по некоторым направлениям: в ТЦК, частях обеспечения войск, подразделениях связи, логистике или медицине, учебных центрах и высших военных учебных заведениях;
- пригодные к службе — таким гражданам могут выдать боевую повестку.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине 17-летним юношам могут присылать повестки: при каком условии.
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