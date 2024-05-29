Стало известно, когда ограниченно пригодным нужно пройти перекомиссию

Выяснилось, когда мужчинам со статусом "ограниченно годен" нужно пройти перекомиссию и сколько времени на это дается.

Об этом сообщает УНИАН.

С отменой статуса «ограниченно пригодный» военнообязанным придется повторно пройти военно-врачебную комиссию для получения новой категории — «годен» или «негоден».

На повторное медицинское освидетельствование стали вызывать уже с 18 мая. В общем, у мужчин с указанным статусом есть время пройти перекомиссию до 4 февраля 2025 года.

В Законе о военно-врачебной экспертизе в ВСУ отмечается, что после перекомиссии призывники могут быть «временно непригодными», в связи с этим таких могут отправить на лечение, предоставить отпуск или на время освободить от служебных обязанностей. Также мужчины могут получить следующие статусы:

непригодные к военной службе — в таком случае их исключат из военного учета;

непригодны к военной службе с повторной перекомиссией через 6 или 12 месяцев;

пригодны к службе только по некоторым направлениям: в ТЦК, частях обеспечения войск, подразделениях связи, логистике или медицине, учебных центрах и высших военных учебных заведениях;

пригодные к службе — таким гражданам могут выдать боевую повестку.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине 17-летним юношам могут присылать повестки: при каком условии.

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