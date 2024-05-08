В Днепре снова аварийные работы: где нет водоснабжения

После завершения аварийных работ водоснабжение будет возобновлено. Ранее мы писали о том, что КП «Днепрводоканал» сообщает о проведении аварийных работ на некоторых улицах Днепра.

Проводятся аварийные работы на ТРП, в связи с чем прекращено водоснабжение на некоторых улицах города - КП "Днепрводоканал".

Как почти 50 лет назад в Днепре выглядел ДК Металлургов: огромное панно с рабочими и зал для дискотек Дворцы культуры в Днепре – огромные помещения, залы, где проводятся концерты, выступают артисты эстрады и театра. В Днепре количество ДК, где есть большие залы и хорошая акустика можно пересчитать по пальцам. Все эти здания были возведены десятки лет назад и… 2 просмотров

Срочные вакансии в Днепре в мае 2024: кого ищут и за что обещают платить 35 тыс грн в месяц Ежедневно в Днепре появляется как минимум несколько десятков вакансий куда срочно требуются сотрудники. Это самые разные варианты работ – от реализатора овощей до грузчика и помощника автомаляра. В большинстве своем работодатели не требуют от будущих сотрудников большого опыта работы, главное… 5 просмотров

На 7 улицах Днепра отключили воду: адреса КП "Днепрводоканал" сообщает о проведении аварийных работ на некоторых улицах Днепра. 11 просмотров