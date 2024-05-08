В Днепре снова аварийные работы: где нет водоснабжения

Работниками теплоэнерго была отключена вода по адресам:
После завершения аварийных работ водоснабжение будет возобновлено.
Ранее мы писали о том, что КП «Днепрводоканал» сообщает о проведении аварийных работ на некоторых улицах Днепра.
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