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В Днепре снова аварийные работы: где нет водоснабжения

Сегодня 14:32
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Проводятся аварийные работы на ТРП, в связи с чем прекращено водоснабжение на некоторых улицах города - КП "Днепрводоканал".

Новости Днепра про В Днепре снова аварийные работы: где нет водоснабжения

Работниками теплоэнерго была отключена вода по адресам:

  • улица Калиновая, дома – 81,82,84,88,90,92,94,96,98,100,100-а,82-а,82-б,88-а,85,82б,89,91;
  •  улица Галины Мазепы, дома – 67,69,71,73,74,75,84,86,88,90,71-а,74-а;
  •  улица Академика Образцова, дома – 1/1,1/2.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет возобновлено.
Ранее мы писали о том, что КП «Днепрводоканал» сообщает о проведении аварийных работ на некоторых улицах Днепра.

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