Бешеный кот на Днепропетровщине стал причиной карантина

В селе Малокозирщина зарегистрирован пятый случай бешенства животных. В той же местности кот напал на свою владелицу и покусал ее, после чего у него обнаружили бешенство. Женщина живет на окраине села, где всегда можно увидеть диких животных. Своим собственным, сторожевой собаке и пятерым кошкам, не обеспечивала ежегодную защиту от смертельной болезни.
В прошлом году вспышка бешенства была обнаружена в 10 населенных пунктах Днепропетровщины:
В период карантина запрещена продажа, покупка и вывоз домашних и диких животных.
Будьте внимательны! В Украине в 2024 году был зарегистрирован случай смерти от бешенства у 59-летнего жителя Харьковской области. Если есть подозрение, что ваш домашний любимец заболел, немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную больницу.
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