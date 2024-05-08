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Бешеный кот на Днепропетровщине стал причиной карантина

Сегодня 15:36
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Новомосковское районное управление Госпродпотребслужбы сообщило о новой вспышке бешенства и ввело карантин.

В селе Малокозирщина зарегистрирован пятый случай бешенства животных. В той же местности кот напал на свою владелицу и покусал ее, после чего у него обнаружили бешенство. Женщина живет на окраине села, где всегда можно увидеть диких животных. Своим собственным, сторожевой собаке и пятерым кошкам, не обеспечивала ежегодную защиту от смертельной болезни.

В прошлом году вспышка бешенства была обнаружена в 10 населенных пунктах Днепропетровщины:

  • село Березово Синельниковского района;
  • село Новожитомир Криворожского района;
  • село Александровка Днепровского района;
  • село Петриковка Днепровского района;
  • село Добропасово Синельниковского района;
  • село Новониколаевка, с/х угодья Синельниковского района;
  • город Терновка Павлоградского района;
  • село Каменка Криворожского района;
  • село Малая Петриковка Днепровского района.

В период карантина запрещена продажа, покупка и вывоз домашних и диких животных.

Будьте внимательны! В Украине в 2024 году был зарегистрирован случай смерти от бешенства у 59-летнего жителя Харьковской области. Если есть подозрение, что ваш домашний любимец заболел, немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную больницу.

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