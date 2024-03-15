К Земле мчится «комета дьявола», больше горы Эверест: смогут ли ее увидеть жители Днепра

Об этом сообщает издание The Guardian.
Отмечается, что ледяное тело является кометой типа Галлея, ее официальное название — 12P/Понс-Брукса. Комета завершает свой оборот по орбите раз в 71,3 года.
С конца марта яркость кометы будет нарастать и достигнет максимума в период с 8 по 21 апреля. Лучше всего в это время комету можно будет увидеть в Северном полушарии (Украина расположена именно там). Но смогут ли ее наблюдать жители Днепра — точно неизвестно. Все же вы можете попробовать.
В дни, когда комета достигнет максимума яркости, выйдите ясным вечером на улицу и смотрите в небо — низко на запад и северо-запад, когда сумерки уже закончатся.
Ученые советуют использовать бинокль, чтобы рассмотреть небесное явление лучше.
Напомним, ранее мы публиковали календарь магнитных бурь на март 2024.
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