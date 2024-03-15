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  • У Дніпрі на Слобожанському проспекті горіло підприємство: вогонь пошкодив дві автівки

У Дніпрі на Слобожанському проспекті горіло підприємство: вогонь пошкодив дві автівки

Сьогодні 08:31
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До гасіння пожежі залучили 31 рятувальника та 6 одиниць техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті горіло підприємство: вогонь пошкодив дві автівки

Уночі 15 березня на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Слобожанський.

Рятувальники оперативно прибули на місце та встановили, що на території підприємства горить одноповерхова будівля. Вогонь встиг пошкодити дві автівки. Загальна площа пожежі склала 100 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували. Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучили 31 рятувальника та 6 одиниць техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті горіло підприємство: вогонь пошкодив дві автівки

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті горіло підприємство: вогонь пошкодив дві автівки

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті горіло підприємство: вогонь пошкодив дві автівки

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Єфремова в Дніпрі палав дах будинку, з квартир врятували 3 людей.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті горіло підприємство: вогонь пошкодив дві автівкиУкраїнська

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