В Днепре на Слобожанском проспекте горело предприятие: огонь повредил две машины

К тушению пожара привлекли 31 спасателя и 6 единиц техники.

Ночью 15 марта на линию «101» поступило сообщение о пожаре на проспекте Слобожанский.

Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что на территории предприятия горит одноэтажное здание. Огонь успел повредить две машины. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание ликвидировали. В результате происшествия погибших и травмированных нет.

К месту вызова привлекли 31 спасателя и 6 единиц техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Ефремова в Днепре горела крыша дома, из квартир спасли 3 человек.

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