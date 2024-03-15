В Днепре на Слобожанском проспекте горело предприятие: огонь повредил две машины

Ночью 15 марта на линию «101» поступило сообщение о пожаре на проспекте Слобожанский.
Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что на территории предприятия горит одноэтажное здание. Огонь успел повредить две машины. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание ликвидировали. В результате происшествия погибших и травмированных нет.
К месту вызова привлекли 31 спасателя и 6 единиц техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Ефремова в Днепре горела крыша дома, из квартир спасли 3 человек.
Читайте также:
Автор:
В Каменском районе служащие присваивали зарплату несуществующему коллеге.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
В музее истории Днепра показали рекламу магазина сладостей в Екатеринославе.
В ГСЧС сообщили официальные подробности масштабного пожара на улице Сергея…
В Каменском районе служащие присваивали зарплату несуществующему коллеге.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!
В музее истории Днепра показали рекламу магазина сладостей в Екатеринославе.
По предварительной информации, ребенок отделался незначительными ссадинами.
До сих пор в больнице - 16 человек.
Захватите с собой зонт!
В ГСЧС сообщили официальные подробности масштабного пожара на улице Сергея Ефремова в Днепре.
В Днепре ограничат движение по проспекту Богдана Хмельницкого.
В Днепре нашли девушек из Южноукраинска, которые хотели начать новую жизнь в "мегаполисе".
В центре Днепра загорелась крыша дома.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!