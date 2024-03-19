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  • Сотні квартир у Дніпрі будуть без світла 20 березня: кому варто приготуватися

Сотні квартир у Дніпрі будуть без світла 20 березня: кому варто приготуватися

Сьогодні 20:52
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Це планові відключення.

Новости Днепра про Сотні квартир у Дніпрі будуть без світла 20 березня: кому варто приготуватися

У Дніпрі 20 березня у зв’язку з проведенням планових робіт не буде електроенергії на шести вулицях. Про це йдеться на сайті міської ради Дніпра.

З 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Квартальна: 12-32 (парні), 36, 38, 114;
  • вул. Інженерна: 7-А, 8-12;
  • вул. Казакевича: 5-7, 9, 10;
  • вул. Вроцлавська: 2;
  • вул. Козака Мамая: 4-20 (парні);
  • вул. Солідарна: 2, 4-А

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Новости Днепра про Сотні квартир у Дніпрі будуть без світла 20 березня: кому варто приготуватисяУкраїнська

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