Сайт Дніпра Новини Сотні квартир у Дніпрі будуть без світла 20 березня: кому варто приготуватися Сотні квартир у Дніпрі будуть без світла 20 березня: кому варто приготуватися
Це планові відключення.
У Дніпрі 20 березня у зв’язку з проведенням планових робіт не буде електроенергії на шести вулицях. Про це йдеться на сайті міської ради Дніпра.
З 9:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Квартальна: 12-32 (парні), 36, 38, 114; вул. Інженерна: 7-А, 8-12; вул. Казакевича: 5-7, 9, 10; вул. Вроцлавська: 2; вул. Козака Мамая: 4-20 (парні); вул. Солідарна: 2, 4-А Читайте також:
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