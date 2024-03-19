Популярна зелена зона на Перемозі у Дніпрі стане сквером та отримає назву

У Дніпрі на ж/м Перемога можуть створити сквер, який назвуть на честь загиблого в Одесі правоохоронця.

Мова йде про невелику зелену зону, яка розташована поблизу будинків на проспекті Героїв №46 та №48.

Про плани створити сквер та назвати його на честь загиблого в Одесі командира полку “Цунамі” Олександра Гостіщева йдеться у проєкті рішення, опублікованого на сайті Дніпровської міськради, 18 березня.

Об’єкту благоустрою, а саме зеленій зоні по проспекту Героїв у районі будинків №46 та №48 хочуть присвоїти назву сквер Олександра Гостіщева, йдеться в оприлюдненому документі. Нині ця територія не має офіційного імені.

Зелена зона біля озера на Перемозі-6 досить популярна у мешканців району. Взимку на замерзлій штучній водоймі катаються діти, а восени та навесні біля неї гуляють дорослі. Крім водойми тут є алея та зелені насадження.

На карті можна побачити, де планують створити сквер.

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв, що одну із вулиць міста хочуть назвати іменем Олександра Гостіщева – командира полку “Цунамі”, який загинув під час ракетного удару в Одесі, 15 березня.

Попри те, що останні роки Олександр служив спочатку в Одесі, а потім керував правоохоронцями в зоні бойових дій – рідне місто поліціянта це Дніпро. Крім цього, у 2014 році він був одним із тих, хто долучився до створення добровольчих загонів у нашому місті. Тож цілком логічно, що на малій батьківщині Олександра вшанують його пам’ять.

Зауважимо, що поки що це проєкт рішення. Сквер офіційно створять тільки тоді, коли за це рішення проголосують депутати міськради, а документ підпише міський голова.

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