Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Популярна зелена зона на Перемозі у Дніпрі стане сквером та отримає назву

Популярна зелена зона на Перемозі у Дніпрі стане сквером та отримає назву

Сьогодні 22:03
просмотров

У Дніпрі на ж/м Перемога можуть створити сквер, який назвуть на честь загиблого в Одесі правоохоронця.

Новости Днепра про Популярна зелена зона на Перемозі у Дніпрі стане сквером та отримає назву

Мова йде про невелику зелену зону, яка розташована поблизу будинків на проспекті Героїв №46 та №48. 

Про плани створити сквер та назвати його на честь загиблого в Одесі командира полку “Цунамі” Олександра Гостіщева йдеться у проєкті рішення, опублікованого на сайті Дніпровської міськради, 18 березня.

Новости Днепра про Популярна зелена зона на Перемозі у Дніпрі стане сквером та отримає назву

Об’єкту благоустрою, а саме зеленій зоні по проспекту Героїв у районі будинків №46 та №48 хочуть присвоїти назву сквер Олександра Гостіщева, йдеться в оприлюдненому документі. Нині ця територія не має офіційного імені.

Зелена зона біля озера на Перемозі-6 досить популярна у мешканців району. Взимку на замерзлій штучній водоймі катаються діти, а восени та навесні біля неї гуляють дорослі. Крім водойми тут є алея та зелені насадження.

На карті можна побачити, де планують створити сквер.

Новости Днепра про Популярна зелена зона на Перемозі у Дніпрі стане сквером та отримає назву

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв, що одну із вулиць міста хочуть назвати іменем Олександра Гостіщева – командира полку “Цунамі”, який загинув під час ракетного удару в Одесі, 15 березня. 

Попри те, що останні роки Олександр служив спочатку в Одесі, а потім керував правоохоронцями в зоні бойових дій – рідне місто поліціянта це Дніпро. Крім цього, у 2014 році він був одним із тих, хто долучився до створення добровольчих загонів у нашому місті. Тож цілком логічно, що на малій батьківщині Олександра вшанують його пам’ять.

Зауважимо, що поки що це проєкт рішення. Сквер офіційно створять тільки тоді, коли за це рішення проголосують депутати міськради, а документ підпише міський голова. 

Читайте також:

Новости Днепра про Популярна зелена зона на Перемозі у Дніпрі стане сквером та отримає назвуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сотні квартир у Дніпрі будуть без світла 20 березня: кому варто приготуватися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:52
    Сотні квартир у Дніпрі будуть без світла 20 березня: кому варто приготуватися

    Це планові відключення.

    Священник з Дніпропетровщини ображав євреїв у TikTok
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:20
    Священник з Дніпропетровщини ображав євреїв у TikTok

    Священнослужитель православної церкви розпалював релігійну ворожнечу.

    У Дніпрі на вулиці Роторній біля зупинки померла людина: деталі від поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:49
    У Дніпрі на вулиці Роторній біля зупинки померла людина: деталі від поліції

    У Дніпрі в Самарському районі міста на зупинці знайшли тіло…

    Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:33
    Як у Дніпрі виглядає будинок на продаж за 117 млн грн: метрові люстри та каркас на понтоні (ФОТО)

    У Дніпрі кілька десятків будинків продається за ціною мільйони гривень.…

    Наверх