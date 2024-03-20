В Днепре пьяный мужчина стрелял в трамвай, в котором были пассажиры: комментарий полиции

К счастью, никто не пострадал.

В воскресенье, 17 марта, в Днепре на улице 128-й Бригады Теробороны (ранее — Курчатова) пьяный мужчина стрелял из пневматического оружия в трамвай, в котором были пассажиры.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием относительно этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет. Личность злоумышленника установили.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, — рассказали нам в полиции.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина разбил дверь магазина, а затем разместился на полу с кофе в руке.

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