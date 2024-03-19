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Популярная зеленая зона на Победе в Днепре станет сквером и получит название

Сегодня 22:03
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В Днепре на ж/м Победа могут создать сквер, который назовут в честь погибшего в Одессе правоохранителя.

Новости Днепра про Популярная зеленая зона на Победе в Днепре станет сквером и получит название

Речь идет о небольшой зеленой зоне, которая расположена вблизи домов на проспекте Героев №46 и №48.

О планах создать сквер и назвать его в честь погибшего в Одессе командира полка «Цунами» Александра Гостищева говорится в проекте решения, опубликованном на сайте Днепровского горсовета, 18 марта.

Новости Днепра про Популярная зеленая зона на Победе в Днепре станет сквером и получит название

Объекту благоустройства, а именно зеленой зоне по проспекту Героев в районе домов №46 и №48, хотят присвоить название сквер Александра Гостищева, говорится в обнародованном документе. В настоящее время эта территория не имеет официального имени.

Зеленая зона у озера на Победе-6 достаточно популярна у жителей района. Зимой на замерзшем искусственном водоеме катаются дети, а осенью и весной возле нее гуляют взрослые. Здесь также есть аллея и зеленые насаждения.

На карте можно увидеть где планируют создать сквер.

Новости Днепра про Популярная зеленая зона на Победе в Днепре станет сквером и получит название

Ранее городской голова Днепра Борис Филатов сообщал, что одну из улиц города хотят назвать именем Александра Гостищева — командира полка «Цунами», погибшего во время ракетного удара в Одессе, 15 марта.

Несмотря на то, что в последние годы Александр служил сначала в Одессе, а затем руководил стражами порядка в зоне боевых действий — родной город полицейского это Днепр. Кроме этого, в 2014 году он был одним из тех, кто принял участие в создании добровольческих отрядов в нашем городе. Поэтому вполне логично, что на малой родине Александра почтят его память.

Заметим, что пока это проект решения. Сквер официально будет создан только тогда, когда за это решение проголосуют депутаты горсовета, а документ подпишет городской голова.

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